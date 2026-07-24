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Ceny ropy mierne klesli
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.34 h SELČ 100,44 USD (88,17 eura) za barel.
Autor TASR
Peking/Singapur 24. júla (TASR) - Ceny ropy v piatok mierne klesli, cena Brentu sa však naďalej drží nad 100 USD a cena americkej WTI výrazne nad 91 USD za barel (159 litrov). V obidvoch prípadoch smerujú k rastu aj za celý týždeň, a to o dvojciferné hodnoty. Náladu na trhu s ropou v posledných dňoch výrazne ovplyvňuje rastúci konflikt medzi USA a Izraelom na jednej a Iránom na druhej strane a obavy z narušenia dodávok surovín cez úžinu Báb al-Mandab, druhú kľúčovú námornú trasu po Hormuzskom prielive. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.34 h SELČ 100,44 USD (88,17 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 25 centov (0,25 %).
V skorších hodinách však nakrátko vzrástla nad 101 USD/barel. Navyše, štvrtkové (23. 7.) obchodovanie uzatvorila rastom o 7 % a ukončila ho nad 100 USD/barel, čo bola prvá uzávierka nad touto hranicou od mája. Za celý týždeň predbežne vzrástla o 14,6 %.
Trhy tak reagujú na informácie jemenských povstalcov húsíov, že zasiahli dva saudské tankery v Červenom mori. V konflikte medzi USA, Izraelom a Iránom tak ohrozili po Hormuzskom prielive ďalšiu kľúčovú vodnú cestu.
Húsíovia začiatkom týždňa vyhlásili, že na Saudskú Arábiu začnú uplatňovať námorné embargo, čo chcú docieliť uzatvorením strategickej úžiny Báb al-Mandab spájajúcej Červené more s Adenským zálivom. Práve cez Červené more začala Saudská Arábia zvyšovať dodávky ropy po tom, ako Irán v reakcii na útok USA a Izraela Hormuzský prieliv fakticky uzatvoril. Vo štvrtok sa cez Hormuzský prieliv podarilo dostať podľa údajov spoločnosti Kpler iba jednému tankeru. To je najmenší počet od 7. mája.
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako so septembrovým kontraktom, dosiahla 91,71 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 48 centov (0,52 %). Za celý týždeň však smeruje k rastu o takmer 12 %.
„Riziko narušenia dodávok ropy na svetové trhy je v súčasnosti vyššie než kedykoľvek predtým,“ uviedli analytici banky ING. „Nielen, že sa prakticky úplne zastavila doprava cez Hormuzský prieliv, zároveň výrazne vzrástlo riziko pre dodávky ropy zo Saudskej Arábie cez Červené more,“ dodali s tým, že ďalšia eskalácia konfliktu na Blízkom východe predstavuje vysoké riziko pre dodávky veľkého objemu suroviny.
(1 EUR = 1,1392 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.34 h SELČ 100,44 USD (88,17 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 25 centov (0,25 %).
V skorších hodinách však nakrátko vzrástla nad 101 USD/barel. Navyše, štvrtkové (23. 7.) obchodovanie uzatvorila rastom o 7 % a ukončila ho nad 100 USD/barel, čo bola prvá uzávierka nad touto hranicou od mája. Za celý týždeň predbežne vzrástla o 14,6 %.
Trhy tak reagujú na informácie jemenských povstalcov húsíov, že zasiahli dva saudské tankery v Červenom mori. V konflikte medzi USA, Izraelom a Iránom tak ohrozili po Hormuzskom prielive ďalšiu kľúčovú vodnú cestu.
Húsíovia začiatkom týždňa vyhlásili, že na Saudskú Arábiu začnú uplatňovať námorné embargo, čo chcú docieliť uzatvorením strategickej úžiny Báb al-Mandab spájajúcej Červené more s Adenským zálivom. Práve cez Červené more začala Saudská Arábia zvyšovať dodávky ropy po tom, ako Irán v reakcii na útok USA a Izraela Hormuzský prieliv fakticky uzatvoril. Vo štvrtok sa cez Hormuzský prieliv podarilo dostať podľa údajov spoločnosti Kpler iba jednému tankeru. To je najmenší počet od 7. mája.
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako so septembrovým kontraktom, dosiahla 91,71 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 48 centov (0,52 %). Za celý týždeň však smeruje k rastu o takmer 12 %.
„Riziko narušenia dodávok ropy na svetové trhy je v súčasnosti vyššie než kedykoľvek predtým,“ uviedli analytici banky ING. „Nielen, že sa prakticky úplne zastavila doprava cez Hormuzský prieliv, zároveň výrazne vzrástlo riziko pre dodávky ropy zo Saudskej Arábie cez Červené more,“ dodali s tým, že ďalšia eskalácia konfliktu na Blízkom východe predstavuje vysoké riziko pre dodávky veľkého objemu suroviny.
(1 EUR = 1,1392 USD)