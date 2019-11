Ceny ropy mierne vzrástli, americká WTI sa obchoduje nad 57 USD

Singapur 12. novembra (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno mierne vzrástli. Americká WTI sa predávala tesne nad hranicou 57 USD (51,63 eura). Hlavným dôvodom sú nádeje, že americký prezident by mohol naznačiť progres v obchodných rokovaniach s Čínou.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s decembrovým kontraktom sa o 8.02 h SEČ predával po 57,07 USD. To bolo o 21 centov alebo 0,37 % viac ako v pondelok (11. 11.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. V pondelok americká ropa stratila 38 centov alebo 0,7 % a uzavrela na 56,86 USD za barel.



Januárový kontrakt na ropu Brent sa o 8.08 SEČ obchodoval po 62,38 USD za barel, čo bolo o 20 centov alebo 0,32 viac ako v pondelok na konci obchodovania na burze ICE. Severomorská ropa v pondelok zlacnela o 29 centov a uzavrela na 62,22 USD za barel.



Ďalším faktorom, ktorý podporil ceny čierneho zlata, bolo oslabenie amerického dolára. Keďže ropa sa obchoduje v dolároch, jeho pokles ju zlacňuje pre investorov mimo dolárového priestoru, čo podporuje dopyt.



Americký prezident Donald Trump by mal v utorok vystúpiť v New Yorku v Ekonomickom klube (Economic Club). Experti očakávajú pozitívne signály týkajúce sa pokroku v obchodných rokovaniach medzi USA a Čínou.