Ceny ropy mierne vzrástli, Brent prekročil hranicu 74 USD za barel

Singapur 26. júna (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli, pričom cena Brentu prekročila 74 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhoch ovplyvnila vzbura žoldnierov z takzvanej Vagnerovej skupiny vedenej Jevgenijom Prigožinom, ktorá zvýšila obavy z politickej nestability v Rusku a jej vplyvu na ceny komodity. Rusko patrí medzi najväčších producentov ropy na svete. Rast cien však nebol výrazný, keďže vzbura nemala dlhé trvanie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.35 h SELČ 74,12 USD (68,10 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 27 centov (0,37 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 69,37 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 21 centov (0,30 %).



Vzbura vagnerovcov síce dlho netrvala, vyvolala však otázniky nad tým, do akej miery má ruský prezident Vladimir Putin situáciu v krajine pod kontrolou. Poradenská firma Rystad Energy v nedeľu večer (25. 6.) uviedla, že pre krátke trvanie vzbury neočakáva výraznejší rast cien ropy. "Na druhej strane sme presvedčení, že v dôsledku nestability v Rusku sa geopolitické riziká zvýšili," dodala spoločnosť.



(1 EUR = 1,0884 USD)