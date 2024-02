Ceny ropy mierne vzrástli, Brent prekročil 78 USD za barel

Singapur 6. februára (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli, pričom cena Brentu prekročila hranicu 78 USD za barel (159 litrov). Posun bol však iba mierny. Trhy momentálne zhodnocujú výsledky stretnutia amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom, s ktorým rokoval o situácii v Pásme Gazy a prímerí v oblasti. Okrem toho na ne pôsobia aj ďalšie útoky Ukrajincov na ruské rafinérie a zároveň sa čaká na údaje o vývoji ropných zásob v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.23 h SEČ 78,06 USD (72,64 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o sedem centov (0,09 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 72,84 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o šesť centov alebo 0,08 %.



V pondelok (5. 2.) zaznamenali ceny ropy v obidvoch prípadoch rast takmer o 1 %. Bol to prvý rast cien komodity za posledné štyri obchodné dni.



Popri udalostiach na Blízkom východe a Ukrajine trhy vyčakávajú na informácie o vývoji zásob ropy v USA za minulý týždeň. V utorok má svoje odhady zverejniť Americký ropný inštitút (API) a v stredu (7. 2.) oficiálne údaje americké ministerstvo energetiky. Niektorí analytici oslovení agentúrou Reuters uviedli, že za minulý týždeň počítajú s rastom zásob približne o 2,1 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0746 USD)