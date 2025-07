Ceny ropy mierne vzrástli, Brent sa drží nad 70 USD za barel

Singapur 29. júla (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli, rast bol však minimálny a cena Brentu sa iba mierne posunula vyššie nad hranicu 70 USD za barel (159 litrov). Po prvotnom nadšení a raste cien ropy v pondelok (28. 7.), keď trhy reagovali na obchodnú dohodu medzi USA a Európskou úniou, začala medzi investormi rásť neistota, či Brusel bude schopný dohodnuté podmienky plniť. Okrem toho trhy čakajú na rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 8.02 h SELČ 70,11 USD (60,16 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o sedem centov (0,10 %). Cena americkej WTI, rovnako so septembrovým kontraktom, dosiahla 66,72 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o jeden cent (0,01 %). Obidva kontrakty uzatvorili pondelkové obchodovanie rastom o viac než 2 %, pričom cena Brentu vzrástla na najvyššiu úroveň od 18. júla.



V pondelok trhy zareagovali na ukončenie napätia medzi EÚ a USA a odvrátení obchodnej vojny, keď sa Washington a Brusel dohodli na 15-percentných clách pre väčšinu európskych produktov vyvážaných do USA. Navyše, na niektoré produkty clá platiť nebudú.



Podľa niektorých ekonómov je však dohoda nevyvážená a výhodná pre USA. Európska únia sa totiž zaviazala, že nakúpi v nasledujúcich rokoch americké energie za 750 miliárd USD a počas pôsobenia Donalda Trumpa v úrade prezidenta investuje v Spojených štátoch 600 miliárd USD. Mnohí ekonómovia sú presvedčení, že to nemá šancu zrealizovať.



Trhy okrem toho čakajú na rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách. Zasadnutie sa začína v utorok a Fed svoje rozhodnutie oznámi po jeho skončení v nasledujúci deň.



(1 EUR = 1,1654 USD)