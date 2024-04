Ceny ropy mierne vzrástli, Brent sa pohybuje okolo 90,50 USD/barel

Singapur 11. apríla (TASR) - Po tom, ako v stredu (10. 4.) vzrástli približne o dolár, pokračovali ceny ropy v raste aj vo štvrtok, aj keď miernejším tempom. Na trhy naďalej pôsobí kríza na Blízkom východe a riziko, že do konfliktu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas by mohol vstúpiť aj Irán, ktorý je tretím najväčším producentom v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 8.00 h SELČ 90,51 USD (83,34 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o tri centy. Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 86,24 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast rovnako o tri centy. V stredu sa ceny ropy zvýšili približne o jeden dolár.



K spomaleniu rastu cien v porovnaní s predchádzajúcim obchodným dňom prispel vývoj inflácie v USA, ktorý zmenil očakávania trhov vo veci znižovania úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky. Miera inflácie v Spojených štátoch bola v marci vyššia, než sa čakalo, a trhy prestali počítať s tým, že Federálny rezervný systém (Fed) pristúpi k prvej redukcii úrokových sadzieb v júni. Najnovšie očakávajú, že to bude až v septembri. Dlhšie trvajúce vysoké úrokové sadzby by tak mohli negatívne ovplyvniť vývoj ekonomiky, čo by sa odrazilo na slabšom dopyte po rope.



(1 EUR = 1,086 USD)