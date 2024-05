Ceny ropy mierne vzrástli, Brent sa pohybuje okolo 82,30 USD/barel

Naí Dillí 27. mája (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli, rast bol však iba mierny, pričom cena Brentu sa pohybuje v blízkosti 82,30 USD za barel (159 litrov). Trhy čakajú na víkendovú schôdzku ropného zoskupenia OPEC+, na ktorej by predstavitelia najväčších vývozcov ropy mali diskutovať o udržaní dobrovoľnej redukcie ťažby do konca tohto roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.03 h SEČ 82,33 USD (75,95 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 21 centov (0,26 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 78 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 28 centov (0,34 %).



Za minulý týždeň ukončila cena ropy Brent poklesom približne o 2 % a cena WTI klesla takmer o 3 %. Ceny komodity výrazne ovplyvnili správy z americkej centrálnej banky o tom, že niektorí bankári by za určitých okolností neboli proti ďalšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb.



Trhy teraz čakajú na zasadnutie členských štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom, ktorí spolu tvoria OPEC+. Zasadnutie, ktoré bude online, sa uskutoční v nedeľu 2. júna. Čo sa týka pondelkového obchodovania na trhoch, pre sviatky v USA a Británii bude do veľkej miery utlmené.



(1 EUR = 1,084 USD)