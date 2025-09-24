< sekcia Ekonomika
Ceny ropy mierne vzrástli, Brent sa pohybuje pod 67,70 USD za barel
Autor TASR
Singapur 24. septembra (TASR) - Ceny ropy pokračovali v stredu v raste, keď ich podporili správy z USA o poklese ropných zásob. Rozsah rastu bol však minimálny a cena Brentu sa naďalej pohybuje pod 67,70 USD za barel (159 litrov). Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.15 h SELČ 67,69 USD (57,40 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o šesť centov (0,09 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s novembrovým kontraktom, dosiahla 63,50 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o deväť centov (0,14 %).
Na záver utorkového obchodovania (23. 9.) sa cena ropy v obidvoch prípadoch zvýšila o viac než jeden dolár za barel. Dôvodom bolo pozastavenie dohody o obnove exportu ropy z irackého regiónu Kurdistan. Dohoda medzi irackou vládou, kurdskou regionálnou vládou a ropnými firmami počíta s obnovením exportu zhruba 230.000 barelov ropy denne. Tok ropy cez ropovod smerujúci do Turecka je zastavený od marca 2023.
Navyše, Americký ropný inštitút (API) zverejnil predbežné odhady, podľa ktorých zásoby ropy a benzínu v USA minulý týždeň klesli. Zásoby ropy sa v týždni do 19. septembra znížili o 3,82 milióna barelov a benzínu o 1,05 milióna barelov. Trhy teraz čakajú na oficiálne údaje z amerického ministerstva energetiky, ktoré budú zverejnené v stredu.
(1 EUR = 1,1793 USD)
