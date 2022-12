Ceny ropy mierne vzrástli, Brent sa posunul nad 80 USD za barel

Singapur 20. decembra (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli, keď ich podporilo oslabenie dolára a plán USA doplniť ropné zásoby. Rozsah rastu bol však mierny, keďže opačným smerom na ceny komodity pôsobí pretrvávajúca neistota súvisiaca s rastúcim počtom infikovaných novým koronavírusom v Číne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.30 h SEČ 80,09 USD (75,57 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 29 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 75,51 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 32 centov.



Ceny ropy podporil plán Washingtonu nakúpiť 3 milióny barelov ropy s cieľom začať dopĺňať strategické rezervy po tom, ako USA tento rok uvoľnili z týchto rezerv rekordných 180 miliónov barelov. Ďalšiu podporu poskytol slabší dolár. Analytici však poukazujú na to, že na ďalšie zvýšenie cien ropy budú potrebné jasnejšie signály zvýšeného dopytu po komodite.



Trhy v súčasnosti sledujú najmä Čínu, kľúčového dovozcu ropy. Čínska vláda síce uvoľnila nepopulárne protipandemické opatrenia, ktoré obmedzovali ekonomickú aktivitu, aj naďalej však pretrvávajú obavy o oživenie najväčšej ázijskej ekonomiky. Uvoľnenie opatrení znamenalo totiž ďalšie zvýšenie počtu infikovaných, čo opäť vyvolalo neistotu medzi firmami a ako ukázal najnovší prieskum, podnikateľská dôvera v Číne klesla v decembri na najnižšiu úroveň od začiatku roka 2013.



(1 EUR = 1,0598 USD)