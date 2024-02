Ceny ropy mierne vzrástli, Brent sa posunula k 78,70 USD/barel

Singapur 7. februára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali rast aj v stredu, tretí deň po sebe. Potiahli ich nahor údaje Amerického ropného inštitútu (API), ktoré poukázali na omnoho slabší než očakávaný rast ropných zásob v USA, ako aj najnovší odhad rastu produkcie ropy v Spojených štátoch v tomto roku. V rámci neho USA počítajú s výrazne slabším zvýšením ťažby, než uvádzala predchádzajúca prognóza. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.53 h SEČ 78,68 USD (73,24 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 9 centov (0,11 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 73,44 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 13 centov alebo 0,18 %.



API v utorok (6. 2.) zverejnil, že podľa jeho odhadov sa zásoby ropy v Spojených štátoch zvýšili v týždni do 2. februára o 670.000 barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom očakávali rast až o 1,9 milióna barelov. Oficiálne údaje zverejní v stredu americký Úrad pre energetické informácie (EIA).



Ten istý úrad v týchto dňoch výrazne zhoršil prognózu rastu produkcie ropy v Spojených štátoch v tomto roku. Zatiaľ čo pôvodne uvádzal, že v roku 2024 sa ťažba ropy v USA zvýši o 290.000 barelov denne, v novom odhade stanovil rast iba na 170.000 barelov/deň. Na porovnanie, v roku 2023 sa produkcia ropy v USA zvýšila o 1,02 milióna barelov denne.



(1 EUR = 1,0743 USD)