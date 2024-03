Ceny ropy mierne vzrástli, Brent sa posunul bližšie k 82,50 USD za bar

Singapur 12. marca (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v utorok mierny rast, pričom cena Brentu sa posunula bližšie k 82,50 USD za barel (159 litrov). Trhy naďalej ovplyvňuje konflikt na Blízkom východe, tempo rastu však limitovali údaje poukazujúce na oslabovanie dopytu po rope zo strany Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.15 h SEČ 82,48 USD (75,49 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 27 centov (0,33 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 78,12 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 19 centov alebo 0,24 %.



Ceny na jednej strane tlačí nahor pokračujúci konflikt medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. Súčasťou tohto konfliktu sú aj útoky jemenských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori, ktorými prejavujú podporu Palestínčanom.



Opačným smerom však na ceny komodity zapôsobili informácie o dopyte po rope zo strany Číny, najväčšieho dovozcu ropy na svete. Dovoz ropy do Číny síce za prvé dva mesiace tohto roka medziročne vzrástol, tempo rastu však bolo slabšie než v predchádzajúcich mesiacoch.



(1 EUR = 1,0926 USD)