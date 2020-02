Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa drží pod 57,40 USD

Singapur 17. februára (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli, rast bol však iba mierny. Obavy trhov z dôsledkov nového koronavírusu na dopyt po rope totiž kompenzovali očakávania z ďalšieho obmedzenia produkcie suroviny zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojencov.



Trhy na jednej strane znepokojili správy z Japonska, tretej najväčšej ekonomiky sveta a štvrtého najväčšieho dovozcu ropy. Tokio v pondelok oznámilo, že vo 4. kvartáli zaznamenalo najvýraznejší pokles hrubého domáceho produktu (HDP) za 5,5 roka. Navyše, vzhľadom na epidémiu nového koronavírusu analytici očakávajú, že japonská ekonomika klesne aj v 1. kvartáli tohto roka.



Na druhej strane, trhy čakajú, že OPEC a ďalší producenti na čele s Ruskom (spolu tvoria zoskupenie OPEC+) pristúpia k ďalšiemu obmedzeniu produkcie v porovnaní s terajším programom redukcie ťažby, ktorý platí do konca marca. V rámci neho sa producenti dohodli na obmedzovaní ťažby o 1,7 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). Technický výbor OPEC+ odporučil ďalšie zníženie produkcie o 600.000 barelov denne.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 8.11 h SEČ 57,37 USD (52,91 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 5 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom zaznamenala 52,17 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 12 centov.



(1 EUR = 1,0842 USD)