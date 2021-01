Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa drží pod 56 USD/barel

Singapur 29. januára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok rast. Tempo rastu však bolo obmedzené, keďže na trhy naďalej vplývajú obavy z nových mutácií koronavírusu a problémy s dodávkami vakcín.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s marcovým kontraktom, ktorý v piatok vyprší, dosiahla do 19.45 h SEČ 55,95 USD (46,10 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 42 centov (0,76 %). Omnoho aktívnejší aprílový kontrakt sa zvýšil o 1,2 % na približne 55,80 USD/barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 52,37 USD za barel. Oproti štvrtkovej (28. 1.) uzávierke to predstavuje rast o tri centy.



Podľa najnovšieho prieskumu agentúry Reuters by sa ceny ropy mali na súčasnej úrovni udržať ešte niekoľko mesiacov. S ich zotavením sa počíta až ku koncu tohto roka.



(1 EUR = 1,2136 USD)