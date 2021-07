Ceny ropy mierne vzrástli

Singapur 1. júla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok mierne vzrástli, pričom cena Brentu sa pohybuje okolo 74,70 USD za barel (159 litrov). Trhy čakajú na rozhodnutie zoskupenia ropných producentov OPEC+, či súčasnú úroveň programu znižovania produkcie ponechajú alebo ťažbu ropy zvýšia a v akom rozsahu.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent so septembrovým kontraktom dosiahla do 7.54 h SELČ 74,71 USD (62,87 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o deväť centov. Cena augustového kontraktu, ktorý exspiroval v stredu 30. júna, sa na záver obchodovania zvýšila o 37 centov na konečných 75,13 USD/barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v auguste dosiahla 73,60 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 13 centov.



Za mesiac jún vzrástla cena WTI o viac než 10 % a cena Brentu o vyše 8 %, pričom počas mesiaca v obidvoch prípadoch bola zaznamenaná najvyššia cena od roku 2018. Prispel k tomu vyšší počet zaočkovaných ľudí proti ochoreniu COVID-19 a začiatok motoristickej a dovolenkovej sezóny.



Vo štvrtok sa pozornosť trhov sústreďuje na schôdzku členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom, ktorí spolu tvoria zoskupenie OPEC+. Budú rokovať o prípadnom zvýšení ťažby od augusta. Ako uviedli analytici z banky ANZ, „diskusie z kuloárov naznačujú, že Rusko navrhuje zvýšenie ťažby, zatiaľ čo Saudská Arábia chce zvoliť opatrnejší prístup".