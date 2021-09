Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa priblížila k 73 USD/barel

Singapur 9. septembra (TASR) - Ceny ropy pokračovali vo štvrtok v raste, aj keď rast bol iba mierny. Na vývoj na ropnom trhu stále vplýva pokles produkcie v USA po tom, ako sa cez oblasť Mexického zálivu prehnal hurikán Ida.



"Ťažobný sektor v USA naďalej zápasí s dôsledkami hurikánu," uviedli analytici z banky ANZ. "Rozsiahle škody na infraštruktúre a výpadky v dodávkach elektriny poukazujú na to, že Ida zasiahla trhy v omnoho väčšej miere než predchádzajúce hurikány," dodali.



V súčasnosti ťažia americké firmy v Mexickom zálive iba približne pätinu ropy v porovnaní s produkciou pred príchodom hurikánu. Ten zasiahol USA koncom augusta.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 8.57 h SELČ 72,81 USD (61,56 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 21 centov (0,29 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 69,39 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 9 centov (0,13 %). V stredu (8. 9.) uzatvorili ceny ropy rastom približne o 1 %.



(1 EUR = 1,1827 USD)