Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa pohybuje nad 79 USD/barel

Singapur 30. decembra (TASR) - Ceny ropy pokračovali vo štvrtok v raste, jeho tempo však bolo iba mierne. Ceny komodity na jednej strane tlačia nahor informácie z USA o poklese ropných zásob a na druhej ich negatívne ovplyvňujú správy o zvyšujúcom sa počte infekcií novým variantom koronavírusu omikron.



Americké ministerstvo v stredu (29. 12.) oznámilo, že zásoby ropy v Spojených štátoch klesli za týždeň do 24. decembra o 3,6 milióna barelov. To je výraznejší pokles, než predpokladali analytici.



Navyše klesli aj zásoby benzínu a ropných destilátov, pričom analytici očakávali ich rast. To signalizuje, že dopyt v USA zostáva naďalej vysoký, napriek tomu, že počet infikovaných v Spojených štátoch dosahuje rekordné hodnoty.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s februárovým kontraktom dosiahla do 7.36 h SEČ 79,27 USD (70,13 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 4 centy.



Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala 76,62 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 6 centov.



(1 EUR = 1,1303 USD)