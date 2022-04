Ceny ropy začiatkom týždňa mierne vzrástli

Singapur 4. apríla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok mierny rast, pričom cena Brentu sa pohybuje okolo 104,60 USD za barel (159 litrov). Na trhu stále pretrvávajú obavy z obmedzených dodávok komodity, aj keď tlak na ceny zmiernilo oznámené prímerie v Jemene. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.21 h SELČ 104,58 USD (94,63 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 19 centov (0,18 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 99,32 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 5 centov alebo 0,05 %. Krátko po otvorení trhov zaznamenali ceny ropy v obdivoch prípadoch pokles približne o 1 USD.



Organizácia Spojených národov v piatok (1. apríla) oznámila, že bojujúce strany v Jemene sa dohodli na dvojmesačnom prímerí so vstupom do platnosti v sobotu, v prvý deň moslimského pôstneho mesiaca ramadán. Útoky jemenských povstalcov, na strane ktorých stojí Irán, na saudskoarabské ropné zariadenia (Saudská Arábia podporuje jemenskú vládu) tlačili v minulom období ceny nahor.



"Toto mierne uvoľnenie napätia však iba čiastočne zmierňuje vplyv výpadku ruskej ropy na trhu," povedal Stephen Innes zo spoločnosti SPI Asset Management. Poukázal na sankcie západných krajín voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu a z tohto dôvodu neochotu obchodníkov kupovať ruskú ropu. Odhaduje sa, že v dôsledku sankcií voči Rusku vypadáva z trhu od 1 do 3 miliónov barelov ropy denne.



(1 EUR = 1,1052 USD)