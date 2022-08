Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu prekročila 95 USD/barel

Singapur 8. augusta (TASR) - Ceny ropy sa v pondelok mierne zvýšili, pričom cena ropy Brent prekročila 95 USD za barel (159 litrov). Na trhy naďalej pôsobia správy z konca minulého týždňa najmä o pozitívnom vývoji amerického pracovného trhu a čínskeho exportu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.32 h SELČ 95,26 USD (93,09 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 34 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 89,28 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 27 centov.



Obidva kontrakty zaznamenali rast aj na záver piatkového obchodovania (5. 8.), keď trhy ovplyvnili správy z USA, že v júli vzniklo v krajine mimo poľnohospodárstva až 528.000 nových pracovných miest. To bolo podstatne viac než v júni, ako aj v porovnaní s odhadmi ekonómov.



Navyše v nedeľu prišli pozitívne správy z Číny. Peking oznámil najvýraznejší rast exportu v júli za posledných šesť mesiacov, v dôsledku čoho Čína dosiahla rekordný obchodný prebytok.



(1 EUR = 1,0233 USD)