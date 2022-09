Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa však drží hlboko pod 90 USD

Singapur 8. septembra (TASR) - Ceny ropy sa po prudkom poklese v stredu (7. 9.), keď cena Brent prvýkrát od začiatku februára klesla pod 90 USD za barel (159 litrov), vrátili vo štvrtok k rastu. Podporili ich najnovšie vyjadrenia ruského prezidenta o prípadnom úplnom zastavení dodávok energií z Ruska do európskych krajín. Cena ropy Brent sa však stále drží hlboko pod 90 USD za barel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Pozornosť trhov sa obrátila k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorý v stredu na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku vyhlásil, že krajinám, ktoré na ruské komodity zavedú cenové stropy, prestane Rusko svoju ropu a plyn dodávať. Ministri energetiky Európskej únie sa už v piatok (9. 9.) zídu na mimoriadnom summite, na ktorom by mali riešiť otázku vysokých cien ropy a plynu, pričom diskutovať sa bude aj o cenových stropoch.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 8.35 h SELČ 88,26 USD (89,29 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 26 centov (0,30 %). Na záver stredajšej uzávierky klesla cena Brentu o vyše 5 % na 88 USD. To bola najnižšia cena pri uzávierke od začiatku februára a prvýkrát od 8. februára klesla pod 90 USD/barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 82,27 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 33 centov alebo 0,40 %.



(1 EUR = 0,9885 USD)