Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa posunula k 92 USD za barel

Singapur 19. septembra (TASR) - Po raste v závere minulého týždňa pokračovali ceny ropy v tomto trende aj v pondelok, pričom cena Brentu sa posunula k hranici 92 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhu čiastočne podporilo oslabenie dolára z niekoľkoročných maxím, ako aj očakávania blížiaceho sa čiastočného embarga na ruskú ropu zo strany Európskej únie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



"Trhy stále sledujú blížiaci sa začiatok európskych sankcií na ruskú ropu. Embargo na dovoz ropy z Ruska po mori je naplánované na začiatok decembra a ak sa dodávka ropy v tomto období obmedzí, trh nebude môcť počítať s rýchlou kompenzáciou zo strany USA," uviedli v pondelok analytici zo spoločnosti ANZ.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.10 h SELČ 91,88 USD (92,30 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 53 centov (0,58 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom, ktorý exspiruje v utorok (20. 9.), dosiahla 85,46 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 35 centov alebo 0,41 %.



Za celý minulý týždeň však ceny ropy klesli takmer o 2 %, keď ich počas týždňa ovplyvňoval silnejší kurz dolára, ako aj očakávania ďalšieho výrazného zvýšenia úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky. To by znamenalo väčší tlak na ekonomiku a zníženie dopytu po rope. Zasadnutie menového výboru Federálneho rezervného systému (Fed) je naplánované na 20. a 21. septembra.



(1 EUR = 0,9954 USD)