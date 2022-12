Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa pohybuje nad 82 USD za barel

Singapur 22. decembra (TASR) - Ceny ropy pokračujú vo štvrtok v raste, štvrtý deň po sebe, k čomu prispeli správy z USA o výraznejšom, než očakávanom poklese zásob ropy. Navyše, klesli aj zásoby ropných destilátov, pričom sa očakával ich rast. Rozsah rastu cien suroviny bol však mierny, keďže opačným smerom na ceny pôsobí zhoršujúca sa pandemická situácia v Číne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.21 h SEČ 82,43 USD (77,50 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 23 centov (0,28 %). Predchádzajúci obchodný deň uzatvorila rastom zhruba o 2,7 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s februárovým kontraktom, dosiahla 78,60 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 31 centov (0,40 %).



Pod stredajší výrazný rast cien komodity v závere obchodovania sa podpísali informácie z USA o prudšom poklese ropných zásob za minulý týždeň. Ako uviedlo americké ministerstvo energetiky, zásoby ropy klesli za týždeň do 16. decembra o 5,89 milióna barelov. To je výraznejší pokles, než predpokladali analytici, ako aj v porovnaní s údajmi Amerického ropného inštitútu (API).



Navyše, klesli aj zásoby ropných destilátov, ktoré zahrnujú naftu, vykurovací olej a letecké palivo. V ich prípade analytici predpokladali rast.



(1 EUR = 1,0636 USD)