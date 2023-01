Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu prekročila 86 dolárov za barel

Singapur 3. januára (TASR) - Ceny ropy na začiatku roka vzrástli, pričom cena severomorskej ropnej zmesi Brent prekročila 86 USD za barel (159 litrov). Rast bol však mierny, keďže situáciu na trhu negatívne ovplyvňujú nepriaznivé údaje o aktivite výrobného sektora v Číne a varovanie Medzinárodného menového fondu (MMF), že svetová ekonomika bude čeliť náročnému roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent dosiahla do 9.42 h SEČ 86,29 USD (80,77 eura) za barel. V porovnaní s poslednou uzávierkou v minulom roku to predstavuje rast o 38 centov (0,44 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala 80,71 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 45 centov (0,56 %).



Cena Brentu otočila vývoj zo začiatku obchodovania, keď klesla o viac než 1 %. Náladu na trhoch ovplyvnili najmä správy z Číny o ďalšom poklese aktivity vo výrobnom sektore, keďže Čína je najväčším dovozcom ropy na svete.



Ako povedal analytik z CMC Markets v Číne Leon Li, po troch rokoch protipandemických opatrení nemôžu ropné trhy počítať s rýchlym zotavením čínskej ekonomiky. Veľký počet malých a stredných podnikov oznámilo bankrot, miera nezamestnanosti sa zvýšila a navyše nedávne náhle ukončenie politiky nulovej tolerancie voči COVID-19 viedlo k prudkému rastu infikovaných novým koronavírusom.



(1 EUR = 1,0683 USD)