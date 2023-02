Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa pohybuje pod 81 USD za barel

Singapur 23. februára (TASR) - Potom, ako v stredu ceny ropy výrazne klesli a cena ropy Brent zaznamenala najväčší jednodňový pokles za takmer dva mesiace, sa vo štvrtok vrátili k miernemu rastu. Stredajší (22. 2.) vývoj na trhoch bol reakciou na zverejnenie zápisnice americkej centrálnej banky z ostatného zasadnutia, ktoré naznačilo, že banka bude pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent dosiahla do 7.34 h SEČ 80,77 USD (75,88 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 17 centov (0,21 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 74,15 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 20 centov, alebo 0,27 %. V stredu klesli ceny v obidvoch prípadoch o viac než 2 USD.



Zápisnica Fedu z ostatného zasadnutia ukázala, že väčšina predstaviteľov centrálnej banky súhlasí s tým, že menovú politiku banky naďalej v najväčšej miere ovplyvňuje riziko vysokej inflácie. Toto riziko zároveň oprávňuje centrálnu banku pokračovať vo zvyšovaní sadzieb dovtedy, dokiaľ infláciu nedostane pod kontrolu.



Vo štvrtok sa však ceny mierne zotavili, pričom k tomu čiastočne dopomohlo Rusko, ktoré oznámilo, že v marci plánuje znížiť export ropy zo svojich západných prístavov zhruba o štvrtinu. Zároveň sa mierne oslabil dolár, čo malo tiež priaznivý účinok na ceny komodity.



(1 EUR = 1,0644 USD)