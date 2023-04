Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa pohybuje nad 85 USD za barel

Londýn 10. apríla (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli, rast bol však iba mierny. Na trhy momentálne vplývajú dva protichodné faktory - na jednej strane rozhodnutie ropného zoskupenia OPEC+ opätovne znížiť produkciu a na druhej obavy zo spomalenia rastu svetovej ekonomiky, čo by sa odrazilo na dopyte po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 10.37 h SELČ 85,14 USD (78 eur) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o dva centy. Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 80,78 USD/barel a v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou vzrástla o osem centov.



Za celý minulý týždeň ceny ropy vzrástli o viac než 6 %, čo predstavuje rast už tretí týždeň po sebe. Vývoj cien za týždeň ovplyvnilo práve nečakané rozhodnutie štátov OPEC+ opäť znížiť produkciu ropy, pričom s redukciou začnú od mája.



Trhy však momentálne čakajú aj na správy z USA o vývoji inflácie. Tie by mal Washington zverejniť v stredu 12. apríla. Očakáva sa síce, že americká centrálna banka v reakcii na najnovšie otrasy v bankovom sektore spomalí tempo zvyšovania úrokových sadzieb, avšak ak by inflácia zotrvávala na vysokej úrovni, náklady na pôžičky sa budú ďalej zvyšovať, čo sa môže nepriaznivo odraziť na ekonomickej aktivite.



(1 EUR = 1,0915 USD)