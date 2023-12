Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu prekročila 78 USD za barel

Singapur 19. decembra (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli po tom, ako útoky húsijských povstalcov z Jemenu na lode v Červenom mori narušili dopravu a prinútili lodiarske spoločnosti presmerovať plavidlá na iné trasy. Aj keď bol rast cien iba mierny, stačilo to na to, aby cena ropy Brent prekročila hranicu 78 USD za barel (159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.03 h SEČ 78,07 USD (71,51 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 12 centov (0,15 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom, ktorý exspiruje v utorok, dosiahla 72,50 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o tri centy (0,04 %). V pondelok (18. 12.) vzrástla cena ropy v obidvoch prípadoch o viac než 1 %.



"Napriek dnešnej stabilizácii cien môžu potenciálne riziká spôsobené výpadkami v dodávkach a nepokojmi na Blízkom východe priniesť výrazné výkyvy na ropných trhoch," povedala v reakcii na najnovšiu situáciu Tina Tengová, analytička zo spoločnosti CMC Markets v Aucklande. "Ak bude geopolitické napätie eskalovať, je potrebné počítať s ďalšími výkyvmi," dodala.



Húsijskí povstalci z Jemenu zaútočili v pondelok na dve lode v Červenom mori. Jednou z nich bola nórska loď Swan Atlantic a druhou MSC Clara plaviaca sa pod vlajkou Panamy. V reakcii na to ropný koncern BP dočasne pozastavil tranzit cez Červené more a prevádzkovateľ ropných tankerov Frontline oznámil, že jeho plavidlá sa tejto oblasti budú momentálne vyhýbať. Cez Suezský prieplav, ktorý spája Červené more so Stredozemným, sa realizuje približne 15 % celosvetovej námornej prepravy, čo znamená, že kríza na Blízkom východe začína zasahovať do dodávok energií.



(1 EUR = 1,0918 USD)