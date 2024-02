Ceny ropy mierne vzrástli

Londýn 21. februára (TASR) - Ceny ropy k záveru obchodovania mierne vzrástli, pričom cena Brentu sa posunula nad 82,80 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvňujú pretrvávajúce obavy z dôsledkov konfliktu na Blízkom východe, čoho súčasťou sú útoky na obchodné lode v Červenom mori. Výraznejšiemu rastu však bránia najnovšie očakávania, že k zníženiu úrokových sadzieb v USA dôjde neskôr, než sa pôvodne očakávalo. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 19.10 h SEČ 82,83 USD (76,63 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 49 centov (0,60 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s aprílovým kontraktom, dosiahla 77,72 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 68 centov alebo 0,88 %.



(1 EUR = 1,0809 USD)