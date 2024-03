Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu prekročila 82 USD za barel

Singapur 1. marca (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok mierny rast, pričom cena Brentu prekročila 82 USD za barel (159 litrov). Trhy vyčkávajú najmä na rozhodnutie ropného zoskupenia OPEC+ o úrovni ťažby na 2. štvrťrok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.45 h SEČ 82,23 USD (75,96 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 32 centov (0,39 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 78,50 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 24 centov (0,31 %).



Cena WTI zároveň smeruje za celý týždeň k rastu minimálne o 2,5 %. Cena Brentu sa predbežne udržuje v blízkosti úrovne, na ktorej ukončila predchádzajúci týždeň. Už tri týždne sa však drží výrazne nad hranicou 80 USD za barel.



Trhy momentálne čakajú na oznámenie štátov OPEC+ o produkčných plánoch na 2. štvrťrok tohto roka. Odhaduje sa, že organizácia, ktorá svoje rozhodnutie zverejní na budúci týždeň, oznámi predĺženie súčasnej úrovne ťažobných škrtov.



(1 EUR = 1,0826 USD)