Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu prekročila 89 USD/barel

Singapur 3. apríla (TASR) - Ceny ropy v stredu vzrástli a aj keď tempo rastu bolo iba mierne, cena Brentu prekročila hranicu 89 USD za barel (159 litrov). Trhy sledujú vývoj situácie na Blízkom východe, kde hrozí väčšie zapojenie Iránu do konfliktu medzi Izraelom a palestínskym Hamasom, ako aj pokračujúce útoky Ukrajiny na ruské ropné rafinérie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.59 h SELČ 89,07 USD (82,86 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 15 centov (0,19 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 85,21 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 6 centov (0,07 %). Počas utorkového obchodovania (2. 4.) sa cena Brentu aj WTI zvýšila približne o 1,7 %.



Trhy vyčkávajú, ako sa vyvinie situácia na Blízkom východe, kde pokračujú útoky Izraela na Pásmo Gazy a, navyše, Irán po izraelskom útoku na jeho konzulát v Sýrii prisľúbil odvetu. Prípadné rozšírenie konfliktu aj na Irán by mohlo obmedziť vývoz ropy z Blízkeho východu, keďže Irán je tretím najväčším producentom v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).



Napätie zvyšujú aj pokračujúce útoky Ukrajiny na ruské ropné rafinérie, ktoré redukujú ich produkčnú kapacitu. Čiastočný vplyv na cenu ropy mali aj údaje z USA o poklese ropných zásob. Americký ropný inštitút (API) v utorok zverejnil, že zásoby ropy v USA za minulý týždeň klesli o 2,3 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s poklesom iba o 1,5 milióna barelov. Oficiálne údaje amerického ministerstva energetiky budú zverejnené v stredu.



(1 EUR = 1,0749 USD)