Ceny ropy mierne vzrástli, Brent sa pohybuje nad 80 USD za barel

Singapur 7. júna (TASR) - Ceny ropy pokračovali v piatok v raste, pričom cena Brentu sa vrátila nad hranicu 80 USD za barel (159 litrov). Nad tú sa dostala počas štvrtkového obchodovania (6. 6.), uzatvorila však mierne pod ňou. Ceny ropy podporilo rozhodnutie Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá po takmer piatich rokoch znížila úrokové sadzby. Za celý týždeň však ceny komodity smerujú nadol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.12 h SELČ 80,07 USD (73,70 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 20 centov (0,25 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 75,78 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 23 centov alebo 0,30 %.



Za celý týždeň však ceny ropy smerujú nadol, pod čo sa podpísal vývoj na začiatku týždňa. Ak sa celotýždenný pokles potvrdí, bude to znamenať zníženie cien ropy tretí týždeň po sebe.



Trhy momentálne čakajú na správu z amerického ministerstva práce o vývoji na pracovnom trhu USA za minulý mesiac. Ekonómovia odhadujú, že ministerstvo oznámi vytvorenie 185.000 nových pracovných miest. Miera nezamestnanosti by mala zotrvať na úrovni 3,9 %. Informácie ministerstva zároveň naznačia, kedy by americká centrálna banka mohla pristúpiť k prvému zníženiu úrokových sadzieb.



(1 EUR = 1,0865 USD)