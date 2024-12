Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa posunula späť nad 74 dolárov

Peking/Singapur 17. decembra (TASR) - Ceny ropy sa v utorok vrátili k rastu, ten bol však iba mierny. Na druhej strane, cena Brentu sa opäť dostala nad hranicu 74 USD za barel (159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.00 h SEČ 74,05 USD (70,54 eura) za barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje rast o 14 centov (0,19 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 70,80 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená zvýšenie o deväť centov alebo 0,13 %. Krátko predtým však ceny ropy zaznamenali mierny pokles a cena Brentu sa tak stále pohybuje okolo hranice 74 USD/barel.



V pondelok (16. 12.) uzatvorili ceny ropy po predchádzajúcom dosiahnutí niekoľkotýždňových maxím poklesom, keď trhy do veľkej miery ovplyvnili nepriaznivé údaje o vývoji maloobchodných tržieb v Číne. Tie sa v novembri zvýšili medziročne o 3 % po tom, ako v októbri vzrástli o 4,8 %. Spomalenie ich rastu bolo zároveň výraznejšie, než sa čakalo, keďže ekonómovia počítali s ich rastom o 4,6 %.



Navyše, trhy vyčkávajú na rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách. Dvojdňové zasadnutie menového výboru sa začína v utorok a centrálna banka oznámi svoje rozhodnutie po jeho skončení. Očakáva sa, že Fed zníži kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov.



(1 EUR = 1,0498 USD)