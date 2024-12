Ceny ropy mierne vzrástli, hodnota Brentu prekročila 73 USD za barel

Singapur 23. decembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok rast, pričom cena Brentu sa vrátila nad 73 USD za barel (159 litrov). Ceny komodity podporila najmä miernejšia než predpokladaná inflácia v USA, čo posilnilo očakávania, že americká centrálna banka bude pokračovať v zmierňovaní menovej politiky. Rozsah rastu cien ropy bol však iba mierny, keďže opačným smerom na ceny pôsobí výhľad v súvislosti s prebytkom komodity na trhu v budúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.20 h SEČ 73,22 USD (70,47 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 28 centov (0,38 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 69,76 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 30 centov (0,43 %).



Okrem vývoja inflácie náladu na trhu podporilo aj rozhodnutie amerického Senátu schváliť návrh zákona o federálnych výdavkoch. Zabránil tak takzvanému shutdownu, teda zastaveniu aktivít vlády s dočasným prepustením státisícov štátnych zamestnancov.



Vývoj cien ropy bude v nasledujúcom období v nemalej miere ovplyvňovať novozvolený prezident USA Donald Trump. Ten koncom minulého týždňa vyzval Európsku úniu, aby zvýšila dovoz ropy a plynu z USA, inak uvalí na európske produkty dovozné clá. Brusel oznámil, že je pripravený na rozhovory s Trumpom o tom, ako dlhodobo dobré vzťahy ešte posilniť, vrátane tých v rámci energetického sektora.



Trump okrem toho pohrozil, že bude požadovať návrat Panamského prieplavu pod správu USA. Ako dôvod uviedol, že Panama účtuje americkým lodiam za využívanie prieplavu prehnané poplatky. Trumpovo vyhlásenie vyvolalo ostré reakcie panamského prezidenta Josého Raúla Mulina, podľa ktorého je oblasť Panamského prieplavu zvrchovaným územím Panamy.



(1 EUR = 1,039 USD)