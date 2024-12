Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa posunula nad 74,20 dolárov

Singapur 30. decembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok mierny rast, objem obchodov je však vzhľadom na blížiaci sa koniec roka nízky. Trhy ešte stále reagujú na údaje o vývoji ropy v USA z konca minulého týždňa, zároveň však vyčkávajú na viac ekonomických údajov z Číny a Spojených štátov, ktoré budú zverejnené v najbližších dňoch. Tie poukážu na ďalší vývoj ekonomiky na dvoch pre ropu kľúčových trhoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.20 h SEČ 74,23 USD (71,14 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o šesť centov (0,08 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s februárovým kontraktom, dosiahla 70,66 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast rovnako o šesť centov, alebo 0,09 %.



Na záver minulého týždňa zaznamenala cena pri obidvoch kontraktoch rast o viac než percento. Ceny ropy podporil vývoj zásob komodity v USA, ktoré za predchádzajúci týždeň klesli omnoho výraznejšie, než sa očakávalo.



Úrad pre energetické informácie (EIA) patriaci pod americké ministerstvo energetiky v piatok (27. 12.) zverejnil, že zásoby ropy v Spojených štátoch v predchádzajúcom týždni klesli o 4,2 milióna barelov. To je viac, než predpokladal Americký ropný inštitút (API), ktorý udával pokles o 3,2 milióna barelov, a výrazne viac, než očakávali analytici. Tí počítali s poklesom o 1,9 milióna barelov.



Okrem toho náladu na trhoch podporili aj očakávania vyššieho dopytu po rope v budúcom roku v dôsledku plánov čínskej vlády. S cieľom podporiť ekonomiku plánuje Peking v roku 2025 vydať špeciálne dlhopisy v hodnote 3 bilióny jüanov (393,86 miliardy eur).



(1 EUR = 1,0435 USD, 1 EUR = 7,6169 CNY)