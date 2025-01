Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa vrátila nad 80 USD za barel

Singapur 15. januára (TASR) - Ceny ropy sa v stredu vrátili k rastu, pričom cena Brentu opätovne prekročila hranicu 80 USD za barel (159 litrov). Tlak na ceny komodity naďalej vyvolávajú obavy z narušenia dodávok v dôsledku nových sankcií USA zameraných na ruské tankery, rozsah rastu je však limitovaný, keďže trhy vyčkávajú na jasnejší vplyv týchto sankcií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.06 h SEČ 80,25 USD (78,33 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 33 centov (0,41 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 77,94 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 44 centov (0,57 %).



V utorok (14. 1.) zaznamenala cena Brentu pokles o 1,4 % a cena WTI o 1,6 %. Ceny klesli po tom, ako americký Úrad pre energetické informácie (EIA) zverejnil najnovšiu prognózu, podľa ktorej vyššia ponuka než dopyt v nasledujúcich dvoch rokoch dostane ceny ropy pod tlak.



Neskôr sa však ceny vrátili k rastu. Trhy sa opäť zamerali na sankcie USA na ruský ropný sektor a ceny podporili aj pozitívne ekonomické údaje z USA.



Podporu predstavoval aj odhad Amerického ropného inštitútu (API) o vývoji zásob ropy v USA za minulý týždeň. API zverejnil, že zásoby ropy v týždni do 10. januára klesli o 2,6 milióna barelov. Analytici v prieskume agentúry Reuters odhadovali pokles o jeden milión barelov. Trhy teraz čakajú na oficiálne informácie o vývoji ropných zásob v USA, ktoré EIA zverejní v stredu.



(1 EUR = 1,0245 USD)