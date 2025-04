Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa priblížila k 75 USD za barel

Singapur 1. apríla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v utorok rast, pričom cena Brentu sa posunula k hranici 75 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch stále čiastočne ovplyvňuje neistota ďalšieho vývoja dodávok ropy po hrozbách amerického prezidenta Donalda Trumpa v voči Rusku a Iránu. Rast však nebol výrazný, keďže na druhej strane na trhy vplývajú obavy o vývoj ekonomiky, opäť v dôsledku Trumpovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.10 h SELČ 74,92 USD (69,27 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 15 centov (0,20 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 71,61 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 13 centov (0,18 %). Na záver predchádzajúceho obchodovania uzatvorili obidva kontrakty na najvyššej úrovni za posledných päť týždňov.



„Riziko obmedzenia dodávok sa zvýšilo po hrozbách z USA o uvalení sekundárnych ciel na ruskú a iránsku ropu,“ povedal analytik zo spoločnosti IG Yeap Jun Rong.



Na druhej strane, na vývoj cien vplývajú obavy z uvalenia rozsiahlych ciel Washingtonom na obchodných partnerov USA, ktoré môžu výrazne zasiahnuť do vývoja ekonomiky. Okrem toho trhy počítajú so zvýšením produkcie zo strany štátov ropného zoskupenia OPEC+, ako aj USA. Prieskum agentúry Reuters na vzorke 49 ekonómov počas marca naznačil, že ceny ropy zostanú tento rok pod tlakom, pričom ako dôvod ekonómovia uviedli americké clá, spomaľovanie rastu ekonomiky v Indii a Číne a zvyšovanie produkcie zo strany OPEC+.



(1 EUR = 1,0815 USD)