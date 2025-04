Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa posunula nad 67 USD za barel

Singapur 28. apríla (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli, rast bol však iba mierny, keďže vývoj na trhoch do veľkej miery ovplyvňuje neistota súvisiaca s rokovaniami medzi Čínou a USA o obchode. Navyše, ceny komodity príliš nepodporujú ani očakávania zvýšenia produkcie zo strany ropného zoskupenia OPEC+. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.10 h SELČ 67,13 USD (59,11 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 26 centov (0,39 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júnovým kontraktom, dosiahla 63,31 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 29 centov (0,46 %).



Trhy čakajú na jasnejšie informácie o vývoji diskusií medzi Washingtonom a Pekingom o obchode. V súčasnosti dostávajú od amerického prezidenta Donalda Trumpa a Číny konfliktné signály o tom, aký pokrok sa podarilo dosiahnuť. Najnovšie ani americký minister financií Scott Bessent nepodporil Trumpove tvrdenia o rokovaniach. Už skôr sa rovnako vyjadril Peking.



Navyše, trhy sa pripravujú na zasadnutie štátov OPEC+. Predstavitelia niektorých krajín zoskupenia, ktoré zahrnuje štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom, uviedli, že očakávajú rozhodnutie o urýchlení zvyšovania produkcie. Zasadnutie OPEC+ je naplánované na 5. mája. Obavy z nerovnováhy medzi ponukou a dopytom a neistota v súvislosti s dôsledkami amerických obchodných ciel na ekonomiku spôsobili, že za minulý týždeň klesli ceny Brentu a WTI o viac než percento.



(1 EUR = 1,1357 USD)