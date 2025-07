Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa pohybuje nad 69,30 USD/barel

Singapur 25. júla (TASR) - Ceny ropy v piatok mierne vzrástli, keď optimizmus v súvislosti s obchodnými rokovaniami medzi USA a Európskou úniou prekonal očakávania vyšších dodávok ropy na trh z Venezuely. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.02 h SELČ 69,36 USD (59 eur) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 18 centov (0,26 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako so septembrovým kontraktom dosiahla 66,20 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje zvýšenie o 17 centov (0,26 %). Za celý týždeň sa cena Brentu predbežne zvýšila o 0,4 %, zatiaľ čo cena WTI klesla o 1,4 %.



Ceny ropy podporili očakávania ďalších obchodných dohôd medzi USA a ich obchodnými partnermi do 1. augusta, odkedy by v Spojených štátoch mali začať platiť zvýšené dovozné clá. Začiatkom týždňa americký prezident Donald Trump oznámil dohodu s Japonskom a podľa európskych diplomatov sa aj EÚ blíži k dohode. Tá by mohla obsahovať 15-percentné clo na tovary z Európskej únie, navyše, niektoré tovary by mohli byť z ciel vyňaté.



„Zdá sa, že optimizmus súvisiaci s obchodnými rozhovormi prekonal očakávania zvýšených dodávok venezuelskej ropy na trh,“ uviedli analytici z banky ING. Poukázali tak na plány USA umožniť partnerom venezuelskej štátnej ropnej firmy PDVSA limitované aktivity na venezuelskom trhu, ktorý stále podlieha americkým sankciám. Vývoz ropy z Venezuely by sa tak mohol zvýšiť o viac než 200.000 barelov denne.



(1 EUR = 1,1756 USD)