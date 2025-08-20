< sekcia Ekonomika
Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu tesne prekročila 66 USD/barel
Investori naďalej vyčkávajú na rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, ktoré by viedli k zrušeniu sankcií na ruský ropný sektor a zvýšeniu dodávok ropy na svetové trhy.
Autor TASR
Singapur 20. augusta (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu rast, jeho tempo však bolo mierne, aj keď stačilo na to, aby cena ropy Brent prekročila hranicu 66 USD za barel (159 litrov). Investori naďalej vyčkávajú na rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, ktoré by viedli k zrušeniu sankcií na ruský ropný sektor a zvýšeniu dodávok ropy na svetové trhy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.25 h SELČ 66,02 USD (56,51 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená zvýšenie o 23 centov (0,35 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom, ktorý exspiruje v stredu, dosiahla 62,55 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 20 centov (0,32 %).
V utorok (19. 8.) ukončila ropa v obidvoch prípadoch obchodovanie poklesom ceny o viac než 1 %. Dôvodom boli očakávania trhov, že koniec vojnového konfliktu na Ukrajine je blízko. Neskôr sa však očakávania rýchleho ukončenia vojny zmiernili, keďže Rusko zatiaľ stále nepotvrdilo, že sa prezident Vladimir Putin zúčastní na rokovaniach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Pravdepodobnosť rýchleho vyriešenia konfliktu je momentálne nižšia,“ povedal Daniel Hynes, komoditný stratég z banky ANZ.
Ceny ropy v stredu čiastočne podporili aj údaje z Amerického ropného inštitútu (API) o vývoji zásob ropy v USA. Podľa API klesli zásoby ropy v Spojených štátoch za minulý týždeň o 2,42 milióna barelov. Oficiálne údaje zverejní americké ministerstvo energetiky v stredu.
(1 EUR = 1,1682 USD)
