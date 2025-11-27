< sekcia Ekonomika
Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa pohybuje okolo 63,40 USD
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s januárovým kontraktom, dosiahla 59,09 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 44 centov alebo o 0,75 %.
Autor TASR
Londýn 27. novembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, avšak iba mierne, pričom cena Brentu sa posunula vyššie nad 63 USD za barel (159 litrov). Trhy vyčkávajú najmä na to, ako dopadnú rokovania o ukončení vojny na Ukrajine. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 19.25 h SEČ 63,34 USD (54,67 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 21 centov (0,33 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s januárovým kontraktom, dosiahla 59,09 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 44 centov alebo o 0,75 %.
(1 EUR = 1,1586 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 19.25 h SEČ 63,34 USD (54,67 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 21 centov (0,33 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s januárovým kontraktom, dosiahla 59,09 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 44 centov alebo o 0,75 %.
(1 EUR = 1,1586 USD)