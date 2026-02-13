< sekcia Ekonomika
Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa priblížila k 68 USD za barel
K rastu cien ropy na záver piatkového obchodovania prispeli údaje o vývoji inflácie v USA za január.
Autor TASR
Houston 13. februára (TASR) - Ceny ropy sa v piatok posunuli smerom nahor, keď trhy zareagovali na údaje z USA o vývoji inflácie. Situácia na ropnom trhu sa tak zmenila po predchádzajúcom poklese, ktorý nasledoval po správach, že štáty ropného zoskupenia OPEC+ sú naklonené ďalšiemu zvýšeniu produkcie. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 19.15 h SEČ 67,94 USD (57,28 eura) za barel (159 litrov). Oproti prechádzajúcej uzávierke to znamená rast o 42 centov (0,62 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s aprílovým kontraktom, dosiahla 63,08 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 24 centov (0,40 %). Za celý týždeň však cena ropy v obidvoch prípadoch smeruje predbežne k poklesu, keďže vo štvrtok (12. 2.) klesla zhruba o 3 %.
K rastu cien ropy na záver piatkového obchodovania prispeli údaje o vývoji inflácie v USA za január. Tá sa oproti vývoju v decembri zmiernila, ako v medziročnom, tak v medzimesačnom porovnaní, pričom bola nižšia aj oproti očakávaniam. To dáva priestor na zníženie úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky, čo by predstavovalo nemalú podporu pre ekonomiku.
Ceny ropy tak počas dňa zmenili kurz, keďže predtým zaznamenali pokles. Reagovali tak na správy zdrojov z OPEC+, že organizácia by sa mohla od apríla vrátiť k zvyšovaniu produkcie. Zatiaľ sa však na ničom nedohodlo a rokovania budú pokračovať až do konania najbližšej schôdzky, ktorá sa uskutoční 1. marca.
(1 EUR = 1,1862 USD)
