Ceny ropy mierne vzrástli, nahor smerujú aj za celý týždeň

Singapur 14. februára (TASR) - Ceny ropy v piatok mierne vzrástli, pričom cena Brentu sa posunula vyššie nad hranicu 75 USD za barel (159 litrov). K rastu smerujú aj za celý týždeň, čo v prípade potvrdenia odhadu bude znamenať prvý týždenný rast po troch týždňoch poklesu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.05 h SEČ 75,17 USD (72,35 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 15 centov (0,20 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 71,38 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o deväť centov (0,13 %). Za celý týždeň sa cena Brentu predbežne zvýšila o 0,7 % a cena WTI o 0,5 %.



Trh s ropou čiastočne ovplyvnili najnovšie odhady analytikov banky JPMorgan, podľa ktorých globálny dopyt po rope vzrástol medziročne o 1,4 milióna barelov denne na 103,4 milióna barelov/deň. "Pôvodne bol slabý, v druhom februárovom týždni sa však zvýšil dopyt po motorových aj vykurovacích palivách," uviedli analytici.



Okrem toho ceny nahor tlačia očakávania, že plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na recipročné dovozné clá nevstúpia do platnosti skôr ako v apríli. Vytvoril by sa tak priestor na vyhnutie sa obchodnej vojne. Trump vo štvrtok (13. 2.) podpísal prezidentské memorandum o pláne na zavedenie recipročných ciel, ktoré však nezačnú platiť okamžite. V súčasnosti zástupcovia obchodu skúmajú bilaterálne colné a obchodné vzťahy, pričom svoje odporúčania by mali zverejniť do 1. apríla.



Opačným smerom však na ceny komodity vplývajú diskusie o možnom ukončení vojny na Ukrajine a postupné rušenie sankcií voči Moskve. Takýto vývoj by znamenal zvýšenie dodávok ropy na svetové trhy, keďže Rusko je tretím najväčším producentom ropy na svete.



(1 EUR = 1,039 USD)