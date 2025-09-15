< sekcia Ekonomika
Ceny ropy mierne vzrástli po útokoch na ruské energetické zariadenia
Autor TASR
Londýn 15. septembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok dopoludnia mierne vzrástli, keďže investori hodnotili vplyv útokov ukrajinských dronov na ruské rafinérie aj vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je pripravený uvaliť sankcie na Rusko, ak krajiny NATO prestanú nakupovať ruskú ropu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v pondelok o 10.00 h SELČ predával po 63,01 USD (53,77 eura) za barel. To bolo o 32 centov alebo 0,5 % viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.
Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla tiež o 32 centov alebo 0,5 % na 67,31 USD za barel.
Oba kontrakty za celý minulý týždeň vzrástli o viac ako 1 %, keďže Ukrajina zintenzívnila útoky na ruskú ropnú infraštruktúru vrátane najväčšieho terminálu na vývoz ropy Primorska. Útoky vyvolali tiež krátky požiar v ropnej rafinérii Kiriši na severozápade Ruska.
„Útoky naznačujú rastúcu ochotu narušiť medzinárodné trhy s ropou, čo môže zvýšiť tlak na ceny ropy,“ uviedli analytici JPMorgan v poznámke pre klientov.
Primorsk má kapacitu naložiť približne 1 milión barelov ropy denne, zatiaľ čo rafinéria Kiriši spracováva približne 355.000 barelov ruskej ropy denne, čo predstavuje 6,4 % z celkového množstva ropy v krajine.
Tlak na Rusko narastá, keďže americký prezident Trump vyhlásil, že USA sú pripravené uvaliť na Rusko nové energetické sankcie, ale iba ak všetky krajiny NATO prestanú nakupovať ruskú ropu a zavedú podobné opatrenia.
Ale zároveň, slabšie údaje o tvorbe nových pracovných miest a rastúca inflácia v USA vyvolali obavy o hospodársky rast v najväčšej svetovej ekonomike a najväčšom spotrebiteľovi ropy, čo brzdí rast cien komodity.
(1 EUR = 1,1718 USD)
