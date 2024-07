Ceny ropy mierne vzrástli, pri Brente sa však za týždeň očakáva pokles

New York 12. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok v popoludňajšom obchodovaní mierny rast, keď trhy zareagovali na údaje z USA o zmiernení inflačných tlakov. To by mohlo podporiť dopyt po rope v Spojených štátoch, ktoré sú najväčším spotrebiteľom ropy na svete. Napriek miernemu rastu však cena ropy Brent smeruje za celý týždeň k poklesu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 18.41 h SELČ 85,49 USD (78,50 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o deväť centov (0,11 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 82,82 USD. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 20 centov, alebo 0,24 %.



Obidva kontrakty zaznamenali počas predchádzajúcich dvoch obchodovaní rast, v dôsledku vývoja na začiatku týždňa však cena Brentu smeruje za celý týždeň k poklesu o viac než 1 %. Cena WTI predbežne smeruje k stabilnej úrovni v porovnaní so záverom z predchádzajúceho týždňa.



Náladu na trhoch mierne podporila správa zo štvrtka (11. 7.), že spotrebiteľské ceny v USA vzrástli medziročne o 3 %, čo predstavuje najslabšiu medziročnú infláciu za posledný rok. Navyše, v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spotrebiteľské ceny v USA klesli o 0,1 %. To je prvý medzimesačný pokles od mája 2020. Tento vývoj posilnil očakávania, že americká centrálna banka (Fed) pristúpi v septembri k zníženiu úrokových sadzieb.



(1 EUR = 1,089 USD)