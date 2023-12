Ceny ropy mierne vzrástli, za celý rok smerujú k výraznému poklesu

Singapur 29. decembra (TASR) - Ceny ropy v piatok mierne vzrástli potom, ako v predchádzajúcom obchodnom dni zaznamenali pokles zhruba o 3 % a cena Brentu ukončila štvrtkové (28. 12.) obchodovanie hlboko pod 78 USD za barel (159 litrov). Za celý rok však smerujú k poklesu, čo bude znamenať prvý celoročný pokles cien ropy za dva roky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 9.03 h SEČ 77,47 USD (69,70 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 32 centov (0,41 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 71,97 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 20 centov alebo 0,28 %.



Vo štvrtok zaznamenala cena ropy v obidvoch prípadoch pokles približne o 3 %. Trhy tak reagovali na informácie od lodiarskych spoločností, že sú pripravené pokračovať v plavbe svojich lodí cez Červené more a Suezský prieplav napriek napätej situácii v oblasti.



Za celý rok smerujú ceny ropy k poklesu zhruba o 10 %. To znamená prvý celoročný pokles cien od roku 2020, v ktorom vývoj na ropnom trhu ovplyvnila pandémia nového koronavírusu a s ňou súvisiace obmedzenia.



(1 EUR = 1,1114 USD)