Ceny ropy mierne vzrástli, za celý týždeň však opäť smerujú k poklesu

Singapur 5. mája (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok mierny rast, pričom cena Brentu sa vrátila nad 73 USD za barel (159 litrov). Za celý týždeň však smerujú k poklesu, už tretí týždeň v rade, keď vývoj na trhu s ropou v minulých dňoch výrazne ovplyvňovali obavy z ďalšieho vývoja americkej a čínskej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.20 h SELČ 73,15 USD (66,06 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 65 centov (0,90 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 69,13 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 57 centov alebo 0,83 %. Za celý týždeň však cena Brentu smeruje k poklesu o vyše 8 % a pri WTI sa očakáva pokles o viac než 10 %.



Nervozitu na ropných trhoch počas týždňa zvýšili nepriaznivé správy z čínskeho výrobného sektora, ktorý za minulý mesiac zaznamenal nečakaný pokles aktivity. Navyše, náladu zhoršili aj nové problémy na americkom bankovom trhu, keď v minulých dňoch skrachovala ďalšia banka First Republic Bank a banka PacWest Bancorp vo štvrtok (4. 5.) oznámila, že s investormi "plánuje preskúmať strategické možnosti," pričom nevylúčila svoj predaj.



Trhy teraz čakajú na piatkovú správu amerického ministerstva práce o vývoji nezamestnanosti v USA za apríl. Tú by ministerstvo malo zverejniť v popoludňajších hodinách. Okrem toho vyčkávajú aj na komentár k menovej politike americkej centrálnej banky (Fed) zo strany prezidenta Fedu v St. Louis Jamesa Bullarda a Fedu v Minneapolise Neela Kashkariho.



