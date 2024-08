Ceny ropy mierne vzrástli, za celý týždeň smerujú k výraznému poklesu

Singapur 23. augusta (TASR) - Ceny ropy v piatok mierne vzrástli, za celý týždeň sa však očakáva výrazný pokles. Vývoj na trhu ovplyvnili najmä informácie z predchádzajúcich dní o horšom vývoji na pracovnom trhu USA a o obnovení rozhovorov o prímerí v Pásme Gazy. Tie zmierňujú obavy, čo sa týka vývozu ropy z Blízkeho východu, ktorý je kľúčovým regiónom v oblasti produkcie tejto komodity. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.37 h SELČ 77,28 USD (69,40 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o šesť centov (0,08 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 73,08 USD/barel. V tomto prípade to predstavuje rast o sedem centov alebo 0,10 %.



Za týždeň však cena Brentu klesla zatiaľ zhruba o 3 %. Cena WTI zaznamenala ešte výraznejší pokles a od pondelka (19. 8.) išla nadol približne o 5 %. Navyše, v obidvoch prípadoch zaznamenala cena ropy tento týždeň najnižšiu hodnotu od začiatku januára.



Okrem rozhovorov o prímerí v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas vývoj cien tento týždeň výrazne ovplyvnilo oznámenie amerického ministerstva práce, že za rok od apríla 2023 do marca 2024 pribúdali pracovné miesta v USA omnoho pomalšie, než sa čakalo. Podľa údajov ministerstva práce pribudlo v americkej ekonomike v sledovanom období až o 818.000 menej pracovných miest, ako sa pôvodne predpokladalo. To zvýšilo obavy o vývoj ekonomiky USA a rozsah dopytu po rope. Analytici však neskôr uviedli, že reakcia trhov na najnovšie údaje o situácii na trhu práce bola prehnaná.



(1 EUR = 1,1135 USD)