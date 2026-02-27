< sekcia Ekonomika
Ceny ropy mierne vzrástli, za celý týždeň však smerujú k poklesu
Autor TASR
Singapur 27. februára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok mierny rast, za celý týždeň však smerujú k poklesu. Náladu na trhoch tento týždeň ovplyvňujú najmä rokovania medzi Iránom a USA o iránskom jadrovom programe. Navyše, ropné zoskupenie OPEC+ by na najbližšej schôdzke, ktorá sa uskutoční koncom tohto týždňa, mohlo oznámiť návrat k zvyšovaniu produkcie. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.15 h SEČ 71,11 USD (60,19 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 36 centov (0,41 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s dodávkou v apríli, dosiahla 65,55 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 34 centov alebo 0,54 %.
Za celý týždeň však cena ropy smeruje v obidvoch prípadoch k poklesu. V prípade Brentu zhruba o 1 % a v prípade WTI o 1,4 %.
„Obchodníci momentálne vyčkávajú, ako sa vyvinú rokovania medzi Iránom a USA a ako rozhodnú zástupcovia OPEC+,“ povedala June Gohová, analytička zo spoločnosti Sparta Commodities. Predstavitelia ôsmich štátov OPEC+, Saudská Arábia, Rusko, Spojené arabské emiráty, Kazachstan, Kuvajt, Irak, Alžírsko a Omán, sa zídu v nedeľu 1. marca a očakáva sa, že sa dohodnú na zvýšení ťažby s platnosťou od apríla.
Medzitým USA a Irán rokovali vo štvrtok (26. 2.) v Ženeve o iránskom jadrovom programe v úsilí odvrátiť prípadný vojenský konflikt po tom, ako americký prezident Donald Trump nariadil posilniť vojenskú prítomnosť v Perzskom zálive. Podľa predstaviteľa Ománu sa obidvom stranám podarilo dosiahnuť významný pokrok.
(1 EUR = 1,1814 USD)
