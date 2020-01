Ceny ropy mierne vzrástli, za týždeň však smerujú k výraznému poklesu

Singapur 24. januára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok mierny rast, k čomu prispel pokles ropných zásob v USA. Za celý týždeň však smerujú k výraznému, zhruba 5-percentnému poklesu. Trhy sa totiž začali obávať, že rozšírenie nového koronavírusu z Číny by mohlo spomaliť rast ekonomiky, a tým znížiť dopyt po komodite.



Vírus podobný vírusu SARS si v Číne doteraz vyžiadal minimálne 25 životov a celkovo bolo potvrdených zhruba 830 prípadov nákazy. V dôsledku zhoršujúcej sa situácie uzatvorili čínske úrady najmenej osem miest.



Ceny ropy však čiastočne podporili informácie z ropného trhu USA. Podľa amerického ministerstva energetiky sa zásoby ropy a ropných destilátov za minulý týždeň znížili. Ako ministerstvo vo štvrtok (23. 1.) informovalo, zásoby ropy klesli v týždni do 17. januára o 405.000 barelov (1 barel=159 litrov).



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 8.31 h SEČ 62,37 USD (56,23 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke, v závere ktorej klesla takmer o 2 %, sa cena Brentu zvýšila o 33 centov (0,53 %). Za celý týždeň však predbežne klesla o 4 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s marcovým kontraktom, dosiahla 55,87 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou sa tak zvýšila o 28 centov (0,50 %). Na záver štvrtkového obchodovania klesla o 2 % a za celý týždeň o 5 %.



(1 EUR = 1,1091 USD)