Ceny ropy mierne vzrástli

Singapur 31. októbra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno mierne vzrástli. Americká WTI sa obchodovala nad 55 USD (49,52 eura) za barel. Dôvodom sú problémy ropovodu, ktorým sa dopravuje ropa z Kanady do USA.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s decembrovým kontraktom sa o 8.44 h SEČ predával po 55,40 USD. To bolo o 34 centov alebo 0,62 % viac ako v stredu na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. V stredu WTI stratila 48 centov alebo 0,9 % a uzavrela na úrovni 55,06 USD za barel. Decembrový kontrakt na severomorskú ropu Brent vo štvrtok ráno zdražel o 39 centov alebo 0,64 % na 61,00 USD za barel.



Na známom ropovode Keystone, ktorým sa transportuje ropa z Kanady do USA, sa zistila trhlina, a preto bola časť ropovodu uzavretá. Avšak tieto problémy v stredu (30. 10.) zatienili údaje o vývoji ropných rezerv. Zásoby ropy v USA v uplynulom týždni výrazne vzrástli, čo spôsobilo v stredu pokles cien čierneho zlata.



(1 EUR = 1,1106 USD)