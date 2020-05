Ceny ropy mierne vzrástli

Soul 14. mája (TASR) - Ceny ropy zaznamenali vo štvrtok rast, keď ich podporil nečakaný pokles zásob ropy v USA, ich rast bol však mierny. Dôvodom sú pokračujúce pesimistické vyhliadky americkej ekonomiky, v ktorej dopyt po palivách je aj naďalej slabý a navyše, experti sa obávajú možnej druhej vlny pandémie.



Ceny ropy v predchádzajúcich dvoch týždňoch väčšinou rástli, keďže viaceré krajiny začali s uvoľňovaním opatrení, ktoré zaviedli s cieľom spomaliť šírenie nového koronavírusu. V Číne a Južnej Kórei sa však zároveň objavili nové prípady ochorenia COVID-19, čo vyvolalo obavy z nástupu druhej vlny pandémie. Navyše, neistotu na trhoch posilnil aj šéf americkej centrálnej banky Jerome Powell, ktorý v stredu (13. 5.) upozornil, že zotavovanie ekonomiky môže trvať dlhšie, než sa čakalo.



Na druhej strane ropné trhy podporila informácia amerického ministerstva energetiky, že zásoby ropy v Spojených štátoch za minulý týždeň klesli. Ako v stredu ministerstvo oznámilo, zásoby ropy klesli v týždni do 8. mája o 745.000 barelov (1 barel = 159 litrov) na 531,5 milióna barelov. To je prvý pokles zásob od januára. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom očakávali ďalší rast zásob, a to o 4,1 milióna barelov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.25 h SELČ 29,39 USD (27,03 eura) za barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 20 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 25,52 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 23 centov.



(1 EUR = 1,0875 USD)