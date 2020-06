Ceny ropy mierne vzrástli

Singapur 9. júna (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v utorok rast. Náladu na trhoch podporilo uvoľňovanie karanténnych opatrení v USA zavedených v boji proti novému koronavírusu, od čoho si sľubujú zvýšenie dopytu po surovine. Rast bol však iba mierny, keďže celosvetové zásoby ropy sú naďalej vysoké. Trhy zároveň vyčkávajú na informácie od Amerického ropného inštitútu (API), a potom americkej vlády o vývoji ropných zásob v USA.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.32 h SELČ 40,93 USD (36,27 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 13 centov. V pondelok (8. 6.) zaznamenala cena Brentu v závere obchodovania pokles o 1,50 USD/barel a ukončila tak sedem dní trvajúci rast.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom zaznamenala 38,41 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 22 centov. V pondelok klesla cena WTI o 1,36 USD/barel.



K utorkovému rastu cien prispelo najmä otváranie firiem a obchodov v New Yorku, v meste, ktoré bolo pandémiou nového koronavírusu zasiahnuté v rámci USA najviac. Trhy zároveň čakajú na informácie API o vývoji zásob ropy v USA.



Podľa prieskumu agentúry Reuters klesli ropné zásoby v Spojených štátoch za minulý týždeň o 1,5 milióna barelov. Počíta sa aj s poklesom zásob benzínu, naopak, zásoby ropných destilátov podľa odhadov analytikov vzrástli. API zverejní svoje odhady v utorok v neskorších hodinách. V stredu oznámi oficiálne údaje o stave ropných zásob americké ministerstvo energetiky.



(1 EUR = 1,1285 USD)